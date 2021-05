15/05/2021 | 15:11



O termômetro de fofura explodiu! Andressa Suita, de 33 anos de idade, usou as redes sociais na última sexta-feira, dia 14, para esquentar os corações de seus seguidores ao postar um momento especial com os filhos, Gabriel, de três anos de idade, e Samuel, de dois anos: a primeira vez que plantaram uma árvore!

- Dia de passeio hoje e dia de plantar a primeira árvore deles, explicou a modelo, nos Stories.

A atividade rolou no BioParque do Rio, na Zona Norte do município carioca. As duas crianças, frutos do ex-casamento de Andressa com Gusttavo Lima, também visitaram a fazendinha local e brincaram com os animais. Pura fofura, não é mesmo?