'Salve-se Quem Puder' em nova etapa

15/05/2021 | 08:00



Prepare seu coração. Neste sábado, 15, você poderá reviver as emoções do capítulo que encerrou a primeira fase da novela Salve-se Quem Puder, o folhetim das 19 h da Globo. Encontram-se, face a face, Fiona/Luna e a vilã Dominique. Na segunda, 17, começa a segunda fase da novela de Daniel Ortiz, com os capítulos inéditos gravados durante a pandemia. A emissora adotou todos os protocolos de segurança. Beijinhos e abraços só através da tela de acrílico, que foi eliminada na pós-produção. Em entrevista ao Estadão, Juliana Paiva, que faz Luna/Fiona, conta: "Daniel caprichou. A Dominique me sequestra e o capítulo tem muita ação, correria, perigo. O público vai adorar!". E o que mais? "Você quer saber se eu escapo?"

Claro, né. Afinal, a partir da segunda, 17, a novela terá mais nove semanas, ou 53 capítulos, mais o último, que sempre reprisa. Salve-se Quem Puder fica no ar até julho. Juliana brinca: "Estou me sentindo com transtorno de personalidade. Não sei mais quem sou". A brincadeira faz todo sentido. Juliana virou a queridinha da Globo, que, nesse período de pandemia, com as gravações suspensas, recolocou na grade várias novelas com ela - Totalmente Demais, A Força do Querer, etc. - e agora inicia a fase inédita de Salve-se Quem Puder. Ainda tem muita trama para desenrolar na história das três amigas que testemunham o assassinato de um juiz brasileiro em Cancún, no México, sobrevivem à perseguição dos criminosos e a um furacão, e entram para o programa de proteção a testemunhas no Brasil.

Desenrola - muitos anos atrás, foi nesse filme de Rosane Svartman que Juliana iniciou sua ligação com o cinema. Com Rosane, na Globo, teve participação pontual em Malhação e fez a louquinha Cassandra de Totalmente Demais. Felipe Simas, com quem Juliana faz agora par romântico, também é cria de Rosane. Além da Malhação no ar, em que faz o lutador Cobra, foi o Jonatas de Totalmente Demais e, agora, na trama de Daniel Ortiz, é Téo. Felipe tem um carinho especial por Jonatas. "É a expressão do jovem brasileiro batalhador. Faz tudo por amor, para melhorar de vida com integridade. Me toca."

Filho e irmão de ator (Beto Simas e Rodrigo Simas), Felipe começou na capoeira, como o pai. Tirou de letra a fisicalidade do Cobra e gosta do Téo porque o coloca à prova. "Representar alguém com a mobilidade reduzida, como ele, não é fácil." Os personagens têm alguma coisa em comum, além dele? "O Cobra se ressente da falta de um pai, o Téo tem um pai distante. A carência é comum aos dois." De paternidade ele entende. Aos 28 anos, Felipe é pai de três filhos - o primeiro nasceu quando tinha 21.

Como Cassandra, Juliana tinha, talvez, as cenas mais engraçadas de Totalmente Demais, e você sabe como as novelas das 7 tendem a ser mais leves. Era meio palhaça, mas, de repente, até a Cassandra revelou seu eu interior. "Gosto de misturar humor e drama. Para quem atua, é colocar-se à prova." Salve-se é uma novela sobre amizade feminina.

"Luna, Kyra e Alexia são muito diferentes entre si, mas foram unidas pelas circunstâncias." Adquiriram novas personas - Fiona, Cleyde e Josimara. "A primeira fase foi de encontro com a Vitória (Strada) e a Deborah (Secco). Na retomada, e por causa dos protocolos (de segurança), a gente evitou a aglomeração, o abraço, mas criamos uma ligação muito forte."

Na engenhosa trama de Salve-se Quem Puder, cada uma delas está envolvida em um triângulo amoroso, e a situação tende a complicar na nova fase. O ator português José Condessa, que fazia Juan, teve de se desligar do elenco e Felipe vai disputar a Luna/Fiona com seu irmão, na vida real, Rodrigo Simas, o Alejandro. "Foi inesperado para mim. Rodrigo é um ano mais velho. Moleques, dividíamos o mesmo quarto.

Joguei futebol, e a união no vestiário é que faz a força do time em campo. E agora estamos em campos opostos. Foi muito interessante gravar." Por conta da pandemia e a exemplo de Amor de Mãe, a Globo só está colocando Salve-se Quem Puder no ar com todos os capítulos gravados.

Ops! Vamos saber então com qual dos irmãos Simas a Luna vai ficar? Juliana confessa que não sabe. "Gravamos dois finais, e também estou louca para saber como essa história vai terminar." Sem beijo? "Ah, não, fizemos testes especialmente para os beijos finais, só não sei qual será o escolhido." Para terminar, vamos falar de uma coisa que une Juliana e Felipe Simas fora da telinha. "Hoje em dia, até frequento uma igreja, mas minha espiritualidade veio de uma experiência visceral na natureza. Cheguei naquela cachoeira na Mantiqueira e, de repente, já estava tirando a roupa, para me atirar nu naquela água gelada. Ressurgi outro homem."

E Juliana: "Estou lendo o livro de Sri Prem Baba, Transformando o Sofrimento em Alegria. Normalmente, não sou ansiosa, mas a experiência de isolamento na pandemia força a gente a encarar certos medos e atitudes". Nenhum dos dois pensa só em si. "Acompanho com muita preocupação tudo o que acontece no Brasil. Acho necessário apontar os erros do governo na condução da crise, mas isso não nos isenta de responsabilidade. Temos de fazer a nossa parte", diz Felipe. Juliana também acha que o momento não é de pensar só em si. "O livro de Sri Prem está me deixando com vontade de abraçar o mundo."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.