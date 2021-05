Profissionais da educação não conseguem se vacinar em São Bernardo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/05/2021 | 19:38



Cerca de 20 trabalhadores da educação de São Bernardo estiveram na tarde de hoje no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mas não conseguiram ser imunizados. Apesar da vacinação estar agendada junto à Prefeitura, nenhum dos profissionais recebeu o QR Code que deveria ter sido enviado pelo governo do Estado, após cadastro no site Vacina Já. "Fizemos todo o processo, mas não gerou QR Code para ninguém. As aulas voltam na segunda-feira e a gente não foi vacinado", protestou uma funcionária que não quis se identificar.

A Prefeitura de São Bernardo informou que um dos documentos exigidos para a vacinação dos profissionais de educação é o QR Code enviado pelo Estado. "A apresentação do QR Code no momento da aplicação da dose é obrigatória, como forma de verificação da autenticidade. O procedimento é exigência do Governo do Estado e é devidamente especificado no momento do agendamento", concluiu a nota. O Governo do Estado ainda não respondeu aos questionamentos do Diário.