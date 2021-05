Memofut elege a primeira Seleção Brasileira de futebol

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/05/2021 | 00:02



A ideia de eleger as melhores seleções brasileiras de futebol partiu do coordenador do Memofut, professor Alexandre Andolpho Silva. O formato foi discutido entre os integrantes do grupo, acertando-se que a primeira seleção abrangeria o período inicial do futebol entre nós, até a disputa da primeira Copa do Mundo, Uruguai 1930.

Além de Friedenreich, Amilcar e Neco também foram bem votados. Alexandre informa que houve um empate entre dois atacantes – Formiga e Preguinho – optando o coordenador pelo especialista na posição (Formiga).

A seleção de todos os tempos até 1930, na opinião do Memofut, tem a seguinte escalação (esquema 2–3–5): Marcos Carneiro; Píndaro e Bianco; Fausto, Amílcar e Rubens Salles; Formiga, Neco, Friedenreich, Heitor e Arnaldo. Técnico: Píndaro de Carvalho.

“Escalamos a seleção com três centromédios – o que não é um problema, dada a qualidade dos jogadores”, comenta o professor Alexandre.

“Oito dos 11 jogadores foram titulares no Sul-Americano de 1919. Além do técnico Píndaro de Carvalho, dentre os titulares apenas Fausto esteve na Copa do Mundo de 1930”, complementa.

O time reserva ficou escalado com Kuntz (Tuffy); Grané e Clodô (Brilhante); Sérgio, Lagreca e Fortes; Filó, Nilo, Charles Miller (Feitiço), Preguinho e Araken.

Nesta semana, o Memofut cumpre sua 48ª enquete: eleger a Seleção Brasileira no período de 1931 a 1950. Os votos estão sendo computados e o resultado final deverá ser dado hoje pelo coordenador.

PARANAPIACABA

Prefeito Paulo Serra, a notícia de que as obras de remodelação do estádio do Serrano foram iniciadas repercutiu muito bem entre os integrantes do Memofut. O grupo já pensa em formar um time para o festival de reinauguração deste que é o mais antigo campo de futebol do Brasil

Nota – As competições náuticas eram constantes na Billings ainda de água boa. E por vários anos. Tanto que as provas de remo dos Jogos Pan-Americanos de 1963, de São Paulo, Capital, foram disputadas em São Bernardo. A sistematização de todas aquelas provas daria um lindo livro de memórias. PRIMEIRA SELEÇÃO TIME. Eles foram astros do futebol brasileiro na primeira fase do então chamado esporte bretão: Marcos Carneiro; Píndaro e Bianco; Fausto, Amílcar e Rubens Salles; Formiga, Neco, Friedenreich, Heitor e Arnaldo Diário há meio século Sexta-feira, 14 de maio de 1971 – ano 13, edição 1535 Manchete – O ABC fecha fábrica na luta contra a poluição. Trata-se da Casa do Asfalto, de Rudge Ramos, em São Bernardo, que terá suas atividades encerradas às 10h de hoje (14 de maio de 1971) por decisão judicial. Correios – A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos autorizou a utilização de um carimbo comemorativo ao 13º aniversário do News Seller/Diário do Grande ABC. Em 14 de maio de... 1916 – Paróquia de São Bernardo realiza festa em louvor a São José. 1956 – No domingo (13 de maio de 1956) houve festival esportivo na Praça de Esportes Senador Roberto Simonsen, em comemoração ao 31º aniversário do Cerâmica FC, de São Caetano. O Juvenil Cerâmica jogou com o Juvenil Sarcinelli, da Capital, e empatou em 1 a 1. Na preliminar, 4 a 1 para o Cerâmica. O primeiro time do Cerâmica jogou com Remaldo, Espanhol e Tinoco, Homero, Valério e Agenor; Nór, Salazar (Milton), Hamilton, Wander e Levy. Do festival fizeram parte, também, os veteranos do Palestra Itália e SE Palmeiras, Cruzada Esporte, Maranhão FC, Independente e Veteranos do Cerâmica. Convidado de honra: o astro do Paulistano e Seleção Brasileira, Arthur Friedenreich, El Tigre. No mesmo domingo (dia 13) houve competição de regatas na Represa Billings, em São Bernardo, em disputa do Troféu Arigó II. Presença de equipes de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul.

1976 – Diadema abre em Eldorado a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, com a apresentação da Lira Musical do Município e início das atividades nas barracas típicas. Serão cinco dias de festas, até a procissão dos navegantes, mais uma vez na Represa Billings. 1991 – Em protesto contra a poluição da Represa Billings, ambientalistas jogam peixes mortos nas calçadas do Viaduto do Chá, em frente à Eletropaulo. Santos do Dia Beato Frei Gil (1185 ou 1190-1265). É um dos beatos portugueses com maior projeção nacional e internacional. Santo padroeiro da Vila de Vouzela, em Portugal, terra natal de João Ramalho. Miguel Garicoits Pacômio

Municípios Brasileiros

Trinta e dois municípios celebram aniversários em 14 de maio, entre os quais: Abreu e Lima, em Pernambuco; Acreúna, em Goiás; Araguaiana, no Mato Grosso; Assis Brasil, no Acre; Augustinópolis, em Tocantins; e Augusto Pestana, no Rio Grande do Sul.