MC Mirella e Dynho Alves vencem a primeira Prova dos Casais no Power Couple Brasil, veja o que rolou!

13/05/2021 | 02:10



Mim Tarzan, tu Jane! Durante a primeira Prova dos Casais que rolou nesta quarta-feira, dia 12, os participantes do Power Couple Brasil 5 tiveram que se balançar muito no cipó para ver quem seria o Casal Power da vez, garantindo mais uma semana no programa ao fugirem da temida D.R. - a berlinda do reality show.

No maior estilo Jane e Tarzan, a missão era se equilibrar em duas cordas e buscar as letras que formariam a palavra Felicidade. Cada marido e esposa podiam pegar apenas uma letra por vez. Pimpolho e Bibi Paolillo desistiram da prova, após a professora dizer que tinha trauma de quedas, indo direto para berlinda.

Já MC Mirella e Dynho Alves levaram a melhor, ao cumprirem o desafio no menor tempo, ganhando o título de casal poderoso e regalias, além do poder de substituírem uma dupla que está na D.R. por outra. Haja coração!