Mamma Bruschetta fala sobre afastamento da Band e confessa não entender a decisão

Mamma Bruschetta está afastada do programa Melhor da Tarde há cerca de quatro meses, desde quando entrou em um pequeno período de férias no início de 2024. A apresentadora confessou que a última vez que esteve nos estúdios da Band foi em dezembro de 2023, quando fez as últimas gravações antes do Natal. Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, ela explicou:

- Estou passando por uma fase agora que eu não estou entendendo direito [a decisão da emissora], mas eu acho que é isso um pouco. A última vez que eu gravei na Band foi no Natal. Desde aí, eles foram fazer umas viagens. Então ficaram dezembro, janeiro e um pedaço de fevereiro viajando, ou seja, eu não participaria do programa mesmo. Quando voltou [a gravar], eu entrei na pneumonia. Então eu estou até hoje sem ir no programa, apesar de continuar lá.

Mamma passou duas semanas internada para tratar a pneumonia e continuou afastada do programa, mas, apesar de todos os percalços, ela confessou que ainda é muito grata a todo o apoio que recebe:

- Até o dia que eu morrer, eu vou agradecer o fato da Catia dar o mesmo plano de saúde igual o que eu tinha no SBT. Então, eu ainda não sei se eu estou no programa ou se eu não estou.

A apresentadora ainda confessou que só recebe quando participa de fato da programação e, por esse motivo, precisa buscar outras formas de renda para complementar e continuar pagando as contas em dia.

- Eu recebo por participação. Eu sou colaboradora. Meu plano de saúde, então nem reclamo. Eu batalho em outros lugares para pagar aluguel e outras coisas.