Viviane Araújo posta reencontro com o filho e abre o coração: - Meu mundo

Alerta de fofura! Viviane Araujo retornou da sua viagem a trabalho, em Portugal, na última segunda-feira, dia 27. No aeroporto, seu marido, Guilherme Militão, e o filho Joaquim estavam esperando para se reencontrar com a atriz. O empresário aproveitou e gravou toda a trajetória deles até o encontro, e depois filmou o momento entre mãe e filho.

Joaquim caiu no choro ao reencontrar com sua mãe, que se emocionou logo em seguida. Viviane compartilhou os vídeos nos Stories do Instagram e escreveu:

Meu mundo, seguido de um emoji de coração.

A atriz sempre compartilha momentinhos com o pequeno em suas redes sociais e nunca perde a oportunidade de abrir seu coração nas legendas. Os dois aparecem juntinhos em diversas publicações e parecem ter uma relação bem próxima.

Vale lembrar que ele é o primeiro filho do casal. Guilherme e Viviane estão casados desde 2021.