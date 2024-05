Bruna Lombardi é internada em São Paulo após virose estomacal: Processo de recuperação total

Um susto! Bruna Lombardi compartilhou com os seguidores que foi internada em um hospital em São Paulo nesta segunda-feira, dia 6. A atriz afirmou ter passado por virose estomacal, mas que já está se sentindo bem.

Estou fazendo exames e medicada. Já me sentindo bem e no processo de recuperação total. Tanta coisa acontecendo no mundo, e a gente percebe o quanto somos vulneráveis e conectados, o quanto tudo nos machuca e faz sofrer. E como é importante que a solidariedade e a empatia estejam em nós e ao nosso redor, começou a escrever na legenda da publicação.

Em seguida, começou a falar sobre enfrentar situações difíceis dando o melhor de si:

Desastres ecológicos decorrentes das mudanças climáticas, viroses e bactérias que nos contaminam e lideres insanos que espalham dor, ódio, guerra e destruição. Que cada um de nós possa trazer o seu melhor para enfrentar cada situação e para ajudar quem precisa com um gesto ou uma palavra de acolhimento, continuou.

Por fim, agradeceu pelo carinho dos amigos, familiares e seguidores:

Muito obrigada pelas mensagens de tanto carinho. Estamos perto sempre, finalizou.