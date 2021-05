Operação da Polícia Militar em Santo André prende um traficante e três foragidos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/05/2021 | 00:14



A PM (Polícia Militar), com a participação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André, realizou ontem a Operação Grande ABC Mais Seguro, que percorreu as ruas de Santo André para coibir roubos, furtos e outros delitos. A ação envolveu 160 viaturas, cerca de 200 policiais e teve ponto de encontro no espelho d’água do Paço Municipal.



De acordo com balanço parcial da PM, a operação vistoriou 23 veículos de carga, 107 automóveis, sendo que nove foram recolhidos, e 68 motocicletas, duas apreendidas. Três pessoas consideradas procuradas pela Justiça foram capturadas e houve um registro de flagrante de tráfico de entorpecentes, com um indivíduo preso. No total, a atividade policial apreendeu 4,1 kg de maconha, 0,167 kg de crack, 1,4 kg de cocaína.



“Essas operações são importantes não só pelos flagrantes e por retirar das ruas pessoas foragidas, como para aproximar a Polícia Militar da população. Essa é a nossa meta, unir forças em busca de uma região cada vez mais segura”, comentou o coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos, comandante do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano 6), que responde pelo Grande ABC.



“Santo André segue unindo forças policiais no combate ao crime, por meio do Comitê Integrado de Segurança, que mapeia as áreas críticas e discute operações especiais para coibir a criminalidade e garantir a segurança da nossa gente. Um trabalho que conta com a integração das polícias Militar, Civil e com apoio da nossa GCM”, destacou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).



A operação envolveu policiais militares, incluindo Força Tática e Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), além do efetivo de guardas civis municipais, que intensificaram rondas, bloqueios a veículos e abordagens.



O secretário de Segurança Cidadã, Edson Sardano, destacou que a operação é fruto da integração das forças policiais. “É muito importante este entrosamento entre os entes municipal e estadual, pelo bem de Santo André e também para mostrar à nossa população que estamos do lado do bem. O trabalho constante que realizamos com as análises precisas dos índices demonstra que respondemos à altura contra a criminalidade”, destacou.