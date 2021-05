Em um relacionamento com Grazi Massafera, Caio Castro revela que quer construir família e poder gerar frutos deste amor

12/05/2021 | 13:11



Em entrevista para o podcast Positivamente, Caio Castro deu detalhes do que espera em um relacionamento. O ator, que está em uma relação com a atriz Grazi Massafera, começou dizendo que acredita em amizade entre homens e mulheres:

- Acho que tudo é um conjunto. Não vou falar assim: Ah, não tenho preferência por mulher loira, com corpo X ou Y. Não existe isso. Atração física existe. Mas ela existe até quando? Qual é o próximo passo? Eu sou uma pessoa que eu tenho poucos amigos. Conheço muita gente, tenho muito conhecido, conhecida. Eu, como hétero, tenho muitas amigas mulheres conhecidas e que são só conhecidas, simplesmente amigas. E existe [amizade entre homem e mulher]. E tenho amigas que são lindas. E não é isso que basta. Óbvio que na sua pouca idade, você transita em lugares superficiais de relações. Mas até onde isso se perpetua, se sustenta? É isso que você quer para a sua vida?

Caio revelou o que espera em um relacionamento:

- Eu quero ter relações profundas, conhecer a pessoa a ponto de saber qual a temperatura do banho que ela gosta, quero ter o maior peito do mundo para quando ela precisar deitar. E construir família, poder gerar frutos deste amor... Uma pessoa que tenha os mesmos valores, que saiba respeitar, saiba ouvir.

Mesmo sem falar o nome de Grazi, ele conta o tipo de pessoa que encontrou:

- Então, é isso. Pessoa que se importa. Me atrai o respeito de acordo com o nosso combinado. Qual é o seu combinado? Meu combinado é X. Quero assim, gosto assim, espero isso... Faz sentido para você? Te faz feliz desta maneira?. Esse tipo de mulher que encontrei. Esse tipo de pessoa que está do meu lado, que respeita, que gosta de coisas diferentes mas sabe respeitar as duas coisas. Que sabe dar amor, que precisa de amor. Respeito é o componente elementar de toda e qualquer relação, seja ela afetiva, seja ela amorosa.