12/05/2021 | 00:05



O Grande ABC voltou a registrar pico de mortes por Covid ontem. De acordo com os boletins epidemiológicos das prefeituras, foram mais 53 óbitos entre segunda-feira e ontem, maior número desde 23 de abril, quando a região registrou recorde com 78 perdas. Com isso, são 7.213 baixas desde o início da pandemia.

Em relação aos novos casos, foram 810 informados ontem, maior registro para um dia desde 30 de abril, quando foram 1.002 diagnósticos positivos. No total, 183.250 moradores do Grande ABC já foram infectados pelo novo coronavírus.

No Estado de São Paulo já são 3.022.568 casos e 101.660 mortes em decorrência da Covid. Entre o total de casos, 2.709.902 estão recuperados. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 78,4% e na Grande São Paulo é de 76,5%.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram 2.311 mortes registradas em 24 horas, com 425.540 no total. O País também computou mais 72.715 casos, com total de 15.282.705.