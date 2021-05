Jennifer Lopez teria começado a conversar com Ben Affleck em fevereiro - e Alex Rodriguez estaria chocado com a ex-noiva

11/05/2021 | 10:10



Parece que a fila andou para Jennifer Lopez - e seu ex-noivo Alex Rodriguez não estaria muito contente com a situação. Depois que a atriz e o ex-jogador de beisebol oficializaram o término, surgiram inúmeros boatos de que J.Lo poderia reatar o romance com Ben Affleck. Já ao longo dos últimos dias, o site do canal Entertainment Television aponta que esses boatos estariam corretos, já que os dois chegaram a viajar juntos, e que A-Rod teria ficado bastante chocado com a situação.

O veículo conta que depois que Jen e Ben foram vistos separadamente no no concerto VAX LIVE que ocorreu no dia 2 de maio, a dupla viajou para o estado norte-americano de Montana e aproveitou uma semana de descanso juntos - e a sós:

- Eles estavam sozinhos. Só os dois.

O veículo ainda afirma que os dois chegaram a ser flagrados dirigindo juntos nos arredores do Yellowstone Club, onde ficaram hospedados. Fontes do site ainda alegam que a dupla estaria evoluindo do status de amigos para algo mais.

Esse algo a mais, no entanto, não agradou muito o mais recente ex da cantora. O Entertainment Television também conta que Rodriguez estaria pasmo com a situação graças ao recente término - e que o jogador ainda teria esperanças de reatar a relação:

- A-Rod está chocado que J.Lo seguiu em frente. Ele realmente pensou que eles seriam capazes de fazer funcionar e se reconectar. Ele tem procurado J.Lo tentando se encontrar com ela e ela tem sido muito brusca com ele.

A fonte do veículo afirma que o ex-jogador está bastante triste com a situação, e que chegou até mesmo a contatar Jennifer para deixá-la saber que ele está chateado. A atriz, no entanto, parece não ter levado os comentários em consideração:

- Ela não está interessada em reacender nada com o A-Rod e está feito.

Reaproximação ocorreu em fevereiro

Se engana, no entanto, quem pensa que o possível romance entre Lopez e Affleck surgiu rapidamente após o término da estrela. De acordo com o TMZ, os dois começaram a se reaproximar através de e-mails em fevereiro - quando ela ainda estava noiva de Alex Rodriguez e havia acabado de viajar para a República Dominicana a fim de filmar o longa Shotgun Wedding.

Outra informação é que esses e-mails tinham um tom um pouco mais romântico e saudoso do que amigável, e justamente por parte de Jennifer. Entre as mensagens, Ben teria elogiado Lopez enquanto a cantora teria voltado a mencionar o fato de ser apaixonada pela escrita de Affleck.

A troca de e-mails teria continuado até o fim das filmagens e, coincidentemente, do noivado de Jennifer, sem que os dois tivessem qualquer contato físico até então. De acordo com o veículo, no entanto, isso contribuiu para que o possível novo casal se sentisse mais à vontade para avançar na relação agora que tiveram a oportunidade de se encontrar.

Jennifer e Alex anunciaram o término oficial no dia 15 de abril e, de acordo com o veículo, a atriz passou a sair com Ben poucos dias depois:

- Ben entrou em contato com ela para ver como ela estava e eles jantaram juntos algumas vezes neste último mês. É natural entre eles e a química é irreal. Eles continuaram de onde pararam e estão curtindo a companhia um do outro da mesma maneira agora.

Essa oportunidade, inclusive, parece ter sido muito bem desfrutada por J.Lo! De acordo com a People, fontes próximas da cantora teriam afirmado que ela apreciou o tempo junto do antigo affair:

- [Jennifer] passou vários dias com Ben fora da cidade. Eles têm uma conexão forte. Tudo foi rápido e intenso, mas Jennifer está feliz. Ela se divertiu muito com Ben. Ela está feliz com ele e gosta de passar o tempo com ele.

Enquanto Jen viveu um longo romance dom A-Rod, Ben chegou a se relacionar com a atriz Ana de Armas durante o ano de 2020, mas a relação teria chegado ao fim no início de 2021. Vale lembrar ainda que Jennifer Lopez e Ben Affleck chegaram a ficar noivos durante um relacionamento que durou quase dois anos entre 2002 e 2004.