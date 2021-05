Anitta preocupa fãs após apresentação de Girl From Rio: Bem desanimada

10/05/2021 | 13:11



Anitta está deixando os fãs brasileiros preocupados! A cantora apareceu no último domingo, dia 9, aparentemente desanimada no especial de televisão Ellas Y Su Musica, promovido pelo Grammy Latino e transmitido pela Univision, em celebração as mulheres latinas.

A artista realizou a primeira performance de sua mais nova música, Girl From Rio, no palco de um grande evento e sua falta de animação acabou virando assunto no Twitter, fazendo até com que a hashtag #AnittaNósTeAmamos ficasse entre os assuntos mais comentados da rede social. Vale lembrar que ela já havia dito que o videoclipe da música foi o mais caro de toda sua carreira.

No Twitter, diversos internautas apontaram alguns dos motivos por ela supostamente estar cabisbaixa e sem entusiasmo para performar seu mais novo sucesso.

Além da morte de Paulo Gustavo, já que eles eram amigos, fãs apontaram que ela poderia estar em conflito com sua gravadora, a Warner Music.