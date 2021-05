Juliette canta música de Chico César para Faustão

10/05/2021 | 11:11



Fausto Silva recebeu a vencedora do Big Brother Brasil 21 neste domingo, 9, Juliette Freire. A paraibana levou a melhor no reality show. Ela disputou a final com Camilla de Lucas e Fiuk e levou R$ 1,5 milhão. No palco do Domingão do Faustão, ela falou sobre os desafios enfrentados durante o programa, quando as pessoas não entendiam as intenções dela de acolhimento e empatia com aqueles que estavam sendo excluídos.

"Eu só tentei ser boa. Eu não sou bondade. Eu só tento, tento enquanto eu puder", declarou a ex-BBB. Ela também contou que os amigos não relataram quem falou mal dela durante o reality para poupá-la. "Eles evitaram, falaram pouquíssimas coisas e falaram: 'curtam as coisas boas, depois que você relaxar a gente conversa. Eu sei algumas coisas, mas eu não quero julgar antes de entender porque falou", disse.

Faustão perguntou se Juliette não gostaria de cantar algumas músicas, já que a voz dela foi muito elogiada dentro e fora da casa. Então, a paraibana decidiu cantar Deus me Proteja, de Chico César, e Triste, Louca ou Má.

Juliette Freire também não acreditou que Faustão sairia da Globo em dezembro deste ano. "Achei que fosse fofoca", afirmou. A paraibana disse que iria participar do Domingão do Faustão todo final de semana até o fim de 2021. Fausto Silva assinou contrato de cinco anos para atuar na Band, a partir de 2022.