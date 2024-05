Patrícia Poeta volta a apresentar o Encontro dos estúdios em São Paulo

Desde a última segunda-feira, dia 6, Patrícia Poeta esteve cobrindo as enchentes do Rio Grande do Sul diretamente do estado. Após alguns dias, a apresentadora voltou ao estúdio do Encontro em São Paulo.

Nesta sexta-feira, dia 10, Patricia continuou focando nas informações sobre a tragédia que está acontecendo em seu estado natal. Ao longo do programa ela fez contato com jornalistas que estão no sul.

Além disso, como é tradicional nas sextas-feiras em seu programa na TV Globo, Poeta falou com o zootecnista Alexandre Rossi. O especialista em comportamento animal deu dicas de como resgatar bichinhos em situações extremas, como no caso das enchentes nas cidades gaúchas.