Juliette diz para Faustão que achou ser fofoca o fim do Domingão e pede que cactos se controlem: - De descontrolada basta eu

10/05/2021 | 11:10



O fenômeno do BBB21 continua fazendo sucesso nos programas da TV Globo! No último domingo, dia 9, a campeã da edição, Juliette Freire esteve no Domingão e no Fantástico, onde mostrou que segue irreverente como era dentro do confinamento.

No bate-papo com Faustão, Juliette ficou surpresa ao saber pelo apresentador que o dominical irá acabar em dezembro deste ano.

- Oxe, mesmo? Não? Começou agora. O senhor gostar de falar, e eu também, disparou ela, sem entender que Faustão falava sobre o fim do programa.

- Vai até o fim do ano. Termina agora em dezembro. É o último ano. Aproveita, respondeu Faustão.

A maquiadora, então surpreendeu:

- É sério isso? Eu pensei que era fofoca. E por que? Todo mundo já veio aqui não sei quantas vezes, mas quando eu venho acaba? Agora tenho que vir aqui todo domingo até o final do ano, disse.

Já no Fantástico, Juliette confessou que achou que fosse sair com dois milhões de seguidores. Atualmente, ela conta com mais de 28 milhões de seguidores.

Questionada se ficou assustada com o poder dos fãs, que se engajam para defendê-la, ela brincou:

- Eu quero que eles se controlem, porque de descontrolada basta eu.

Ela, que revelou que tem recebido convites para trabalhar como cantora, ainda tentou encontrar justificativas para ter virado a nova namoradinha do Brasil, como definiu a repórter Giuliana Girardi na entrevista

- Eu acho que é porque eu tentei ser verdadeira, eu dei tudo o que eu tinha: eu!