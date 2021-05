Beth Goulart revela novo boletim médico sobre a irmã, Bárbara Bruno

09/05/2021 | 15:11



Vivendo um dia de cada vez! No último sábado, dia 8, a atriz Beth Goulart usou as redes sociais para anunciar que Bárbara Bruno, de 64 anos de idade, está começando a responder espontaneamente aos estímulos respiratórios do tratamento. A irmã está intubada por conta da Covid-19, e o novo boletim médico é animador.

Estamos vencendo um dia de cada vez. Continuamos na fé, com muita esperança na cura, recuperação e fortalecimento de minha amada irmã @barbarabrunoatriz. Acabou de sair um novo boletim médico, os exames estão com índice positivo. A parte respiratória está bem estável. Bárbara está respondendo bem, estão fazendo o desmame da sedação, aos poucos ela está começando a responder espontaneamente aos estímulos respiratórios. Agora acompanhar esse período, torcendo para que em breve Bárbara possa retornar para nós. Eu creio!, escreveu Beth, no Instagram.

Além de Bárbara, a atriz também é irmã do ator Paulo Goulart Filho. O trio perdeu a mãe, Nicette Bruno, em dezembro de 2020, em decorrência do coronavírus.