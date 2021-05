Gisela, a mãe da Memória

Ademir Médici



09/05/2021 | 07:00



Mãe são três letras apenas

As desse nome bendito

Também o céu tem três

letras

E nelas cabe o infinito

Mário Quintana

Dra. Gisela sempre foi generosa e dividiu com quem a procurasse os seus conhecimentos e estudos sobre Rio Grande da Serra.

De formação acadêmica – advogada pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, turma de 1963 – Dra. Gisela é autora de grandes obras, a principal, sem dúvida, a de ter salvado a capela de Santa Cruz, hoje o mais antigo bem arquitetônico do Grande ABC.

Ela participou da maior parte dos 14 Congressos de história do Grande ABC, especialmente dos dois realizados em Rio Grande da Serra. Era do Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória). Amiga querida.

Por certo, Dra. Gisela se emocionaria com a ilustração de hoje, do infografista Agostinho Fratini, que complementa a arte também de sua autoria que abriu esta semana, domingo passado: na primeira, o anúncio da festa de Santa Cruz em 1901; hoje, a notícia de como foi aquela festa, na descrição do correspondente do jornal O Estado de S. Paulo em Rio Grande da Serra.

Para completar, o lindo desenho da capela histórica de Rio Grande da Serra, obra dos alunos da Emeb Pequeno Polegar exposta no 14º Congresso de História, em 2017.

Nasce o Diário

O primeiro Diário do Grande ABC (edição 623 – continuação numérica iniciada com o nº 1 do News Seller) circula com 24 páginas na quinta-feira 9 de maio e traz a seguinte manchete: ‘Prisão de sacerdotes agita círculos católicos da região’.

À frente, os quatro fundadores do News Seller, em 1958: Edson Danillo Dotto, Maury de Campos Dotto, Fausto Polesi e Angelo Puga.

Na Redação: Alberto Floret (hoje diretor-presidente da Folha do ABC), Dirceu Martins Pio, Eduardo Camargo, Eulina Cavalcanti, Hermano Pini Filho (responsável pela seleção da equipe de jornalistas que vieram se somar aos que já estavam no News Seller), José Marqueiz, Lázaro Campos, Luizão (o primeiro secretário do jornal), Luiz Marques e Onofre Leite.

Em 9 de maio de...

1956 – Constituída, em Santo André, a Comissão Municipal de Controle da Poluição das Águas da Bacia do Tamanduateí.

Seleção de futebol do Brasil encerra excursão na Europa com derrota por 4 a 2 frente à Inglaterra, em Londres.

Falece em Araxá (Minas Gerais) um dos grandes jornalistas e literatos brasileiros, José Annibal Machado, aos 76 anos.

1991 – Prefeito Celso Daniel inaugura a 14ª Feira da Fraternidade, com 110 estandes na Garagem Municipal de Santo André, então situada na Avenida dos Estados.

Realizava-se a 4ª Festa do Padre Cícero, em Cidade São Jorge.

Santos do dia

Jorge Preca

Gerôncio

Pacômio

MARIA TEREZA DE JESUS. Beata (Alemanha, 1797-1879). Professora. Fundou a congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, na Baviera, atuando em seu país e nos Estados Unidos

Municípios brasileiros

Aniversariam em 9 de maio:

No Paraná: Alto Paraíso, Nova Santa Bárbara e Santa Lúcia.

Na Bahia: Arataca, Barro Alto, Buritirama, Capim Grosso, Filadélfia, Bahia, João Dourado, Jussari, Lapão, Maetinga, Nordestina, Pintadas, Rafael Jambeiro e Teixeira de Freitas.

No Rio Grande do Sul: Caseiros, Cidreira, Entre Rios do Sul, Imbé, Imigrante, Itacurubi, Ivorá, Lavras do Sul, Montaurri, Nova Alvorada, Nova Santa Bárbara, Relvado, Saldanha Marinho, São João do Herval, Sede Nova, Taquaruçu do Sul, Tupandi, Vila Maria, Vista Alegre do Prata e Vista Gaúcha.

No Espírito Santo: Conceição do Castelo (ES)

No Mato Grosso: Juína

No Goiás: Padre Bernardo

Em Sergipe: Riachão do Dantas