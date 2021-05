Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC

Com agências



08/05/2021 | 09:07



O governo do Estado anunciou ontem a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo por mais duas semanas, até dia 23. De acordo com o governador João Doria (PSDB), a medida foi tomada porque o Estado continua registrando redução gradual de indicadores de casos, internações e mortes por Covid. Isso permitiu a extensão de uma hora no expediente de atendimento presencial, das 6h às 21h, e com limitação de 30% de capacidade em comércios e serviços não essenciais.

“É medida positiva e que vem no esteio de resultados que, gradualmente, estamos conquistando com a ajuda das pessoas que estão observando as orientações do Plano São Paulo, do governo do Estado, e, principalmente, do Centro de Contingência, dos médicos e profissionais da ciência que nos assessoram”, afirmou o governador. “Temos que agir com responsabilidade e cautela, realizando abertura gradual e segura da nossa economia para evitar qualquer novo pico da pandemia em São Paulo”, acrescentou Doria.

O horário estendido das 6h às 21h vale a partir de hoje para estabelecimentos comerciais, galerias e shoppings. O mesmo expediente poderá ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus.

A fase de transição mantém liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento. Parques estaduais e municipais também poderão ficar abertos, mas com horário das 6h às 18h. Para evitar aglomerações, a capacidade máxima de ocupação prossegue limitada, mas com 30% da capacidade.

“É muito importante mostrar que o esforço de todos tem valido a pena. Nós conseguimos ter uma redução de internações, casos e óbitos. Mantivemos essa desaceleração, o que nos dá o conforto por um lado, mas também a responsabilidade pelo patamar ainda elevado e manter essa gestão segura da pandemia”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Na sexta-feira, a taxa de ocupação de UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) por pacientes com Covid está em 78,3% no Estado e em 76,3% na Grande São Paulo.