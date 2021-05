No De Férias Com o Ex, Flavia xinga Gabily, tenta se justificar e é detonada na web: Insuportável

07/05/2021 | 13:10



O quinto episódio de De Férias Com o Ex foi ao ar na última quinta-feira, dia 6, e rendeu uma polêmica e tanto entre Gabily e Flavia Gabê. Quase no finalzinho surgiu uma polêmica e tanto! No reality show foi mostrado que Flavia havia chamado Gabily de p**a, enquanto a funkeira dançava. Ao assistir o episódio, Gabily foi logo comentar no Twitter:

Prefiro ser mais fina e maloqueira do que p**a! Eu não tô acreditando que eu vi isso, não! Esperando a pessoa me responder aqui!

Como resposta, Flavia disse:

Eu não estava falando de pessoa e sim de estilo! Não esquece que tudo é editado.

Os fãs logo comentaram a situação:

Do estilo? Piorou..., disse uma pessoa criticando Flavia.

A Flavia tá errada, mas vocês vão continuar passando pano para ela.

Flavia insuportável.

Se justificou e ficou pior... chamar uma pessoa de p**a por conta do estilo é f**a.

Essa Flavia é desnecessária.

Lembrando que as duas já não se gostavam antes. Ambas são ex-namoradas de Caíque e, quando Flavia entrou no programa, ela e Gabily logo brigaram, mas depois se acertaram. Porém, veio essa mais nova polêmica... além disso, Flavia e Caíque assumiram que estão juntos novamente, fora do programa e os fãs não gostaram nem um pouco:

Flavia, mulher, te valoriza.

Que vergonha alheia.

Coragem.

Briga pelo macho e volta com o macho.

Parabéns pela coragem. Noção nenhuma.

Eita!