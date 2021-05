Eduardo Costa fala sobre situação financeira em meio à pandemia: Ficamos todos muito preocupados

06/05/2021 | 09:10



Eduardo Costa participou do programa Odair Terra da TV Aparecida e falou sobre sua situação financeira durante a pandemia do novo coronavírus. O artista contou que seus gastos até chegaram a preocupar sua equipe.

- Nessa quarentena eu gastei muito mais do que ganhei e as produções que nós fizemos, tanto da quarentena na minha casa, quanto do Pantanal, que foi feito dentro do Pantanal, teve um gasto muito grande, num momento em que as nossas despesas continuaram e a receita não entra. Então, ficamos todos muito preocupados, disse.

No bate-papo, ele afirmou que poderia ter gasto do dinheiro que usou para produzir seu mais recente DVD com doações, mas que isso não faria diferença.

- Eu poderia ter pegado todo este dinheiro que eu gastei e doado, mas não ia fazer diferença. A diferença está na música porque isso é praticamente um documento. Esse DVD Pantanal e o DVD da quarentena é um documento. Mais do que música, mais do que doação, dedicação e amor, ele é um documento.

O cantor também defendeu a música sertaneja raiz, afirmando que ela está sendo esquecida pelo público:

- Do jeito que a coisa está andando, a música caipira ela está caindo no ostracismo. Num esquecimento muito grande. E isso corre risco de cada vez mais ir sumindo, de forma que um dia nós vamos acordar e não vai existir mais a música caipira e foi feita por grandes gênios.