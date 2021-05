BoE mantém juros e QE, mas eleva projeção de crescimento do Reino Unido a 7,25%

06/05/2021 | 08:55



O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) manteve sua taxa básica de juros em 0,10% e o tamanho do seu programa de relaxamento quantitativo (QE) em 895 bilhões de libras, como previsto por analistas. Segundo comunicado divulgado após o fim da reunião de política monetária desta quinta-feira, os nove dirigentes do banco central inglês foram unânimes na manutenção do juro básico. No caso do programa de QE, a votação foi por 8 a 1.

No comunicado, o BoE avalia que a perspectiva de crescimento econômico do Reino Unido melhorou desde que suas últimas projeções foram divulgadas, em fevereiro, graças ao forte ritmo da vacinação contra a covid-19 e ao fato de que a atividade tem sido mais resiliente do que o previsto sob as medidas de restrição que o governo britânico espera suspender no fim de junho.

"Novos casos de covid no Reino Unido continuam a cair, o programa de vacinação avança rapidamente e as restrições à atividade econômica estão sendo relaxadas", apontou o BC inglês.

O BoE também elevou sua projeção de crescimento do Reino Unido neste ano, de 5% a 7,25%. Por outro lado, reduziu a previsão de alta do Produto Interno Bruto (PIB) britânico em 2022, de 7,25% a 5,75%.

O BC inglês previu que a taxa anual de inflação ao consumidor britânica ultrapassará temporariamente a meta oficial de 2% perto do fim do ano. A autoridade monetária projetou ainda que a inflação estará em 1,9% no segundo trimestre de 2024, caso ocorra uma elevação de juros até o fim do segundo trimestre de 2023 e uma segunda alta até o fim do mesmo período do ano seguinte.