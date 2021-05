Alerta total

Do Diário do Grande ABC



05/05/2021



A recente queda nos números de contaminação e mortes pelo novo coronavírus entre representantes das faixas etárias que já foram vacinados pode deixar transparecer a falsa ideia de que o pior período da pandemia já passou. Especialistas, porém, são praticamente unânimes em dizer que pode haver terceira onda de casos se a população arrefecer nos cuidados sanitários. Não há, portanto, alternativa à observância sistemática dos protocolos antiCovid desenvolvidos, na falta de coordenação federal, por gestores estaduais e municipais.

No Grande ABC, onde o número de doentes e mortes entre quem já está imunizado também caiu drasticamente, o sinal de alerta segue no vermelho entre o público em geral. A região deve ultrapassar nas próximas horas a marca de 7.000 vidas ceifadas durante a pandemia – que, conforme mostra reportagem que ensejou a manchete principal desta edição do Diário, já matou mais pessoas nos quatro meses de 2021 do que em todo o ano passado. É de se imaginar quantas mais vidas podem ser perdidas se a população se convencer, falsamente, de que a fase mais dura da crise já foi superada.

Este jornal tem insistido na necessidade de as autoridades – federais, estaduais e municipais – investirem pesadamente em campanhas de conscientização da população, alertando sobre a importância de os cidadãos não afrouxarem as regras de distanciamento e de higienização e de comparecerem à rede de saúde para tomar a segunda dose da vacina, etapa importante para completar o ciclo de imunização.

A pior ameaça à existência humana em mais de um século dá sinais de que pode ser vencida, mas ainda há muito a se fazer. Os moradores das sete cidades estarão dando inestimável contribuição aos esforços internacionais de combate à pandemia se, independentemente de os indicadores da doença melhorarem, seguirem respeitando as regras sanitárias e vacinando-se de acordo com o calendário de prioridades. Um futuro menos letal, seja no Grande ABC ou em qualquer região do mundo, depende da tomada de consciência de cada um.