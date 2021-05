Operação integrada em Mauá resulta em prisões e apreensões

Do Diário do Grande ABC



05/05/2021 | 09:37



Após operação integrada realizada nesta terça-feira (4), a polícia de Mauá efetuou sete prisões, a captura de um foragido da Justiça e a apreensão de um veículo. A ação foi orquestrada pelo comandante de Policiamento Metropolitana Seis, o Coronel PM Hélio.

Foram presos três homens por tráfico de drogas em dois locais distintos, além de três indivíduos por furto e um acusado de praticar violência doméstica. A polícia também encontrou um foragido da Justiça e fiscalizou 628 veículos (377 carros e 251 motocicletas), sendo que uma moto irregular foi recolhida.

O efetivo empregado na operação contou com 192 policiais militares, 95 viaturas da Polícia Militar e nesta integração também apoiaram a Polícia Civil com 16 agentes e 8 viaturas, além da Guarda Civil Metropolitana com 50 agentes e 19 viaturas.

O Coronel Hélio destacou a integração entre as forças e órgãos de segurança que trabalham juntos no intuito de coibir o aumento da violência e assim reduzir os índices criminais na região. "Estamos com o trabalho focado na inteligência policial e na parte ostensiva, o que resulta na desarticulação de grupos criminosos, com mais apreensões e resultados positivos”, frisou o comandante

Estiveram presentes no inicio da operação o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), o comandante do CPA/M-6 Coronel PM Gílson Hélio dos Santos, o comandante do 30° BPM/M, o comandante da Guarda Civil de Mauá, Cícero Oliveira e o Delegado Titular de Polícia Civil Paulo Alberto Mendes Pereira.