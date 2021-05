03/05/2021 | 10:10



No dia 2 de maio nasceu o primeiro filho de Ellie Goulding, fruto do relacionamento com Caspar Jopling. Foi ele, inclusive, quem deu a notícia através do Instagram Stories:

Mãe e bebê saudáveis e felizes. Extremamente grato. Eu nunca chamo a atenção do público que vem com o trabalho de Ellie. Mas durante este momento mágico e pessoal, nós realmente apreciaríamos poder desfrutar de nossa privacidade. Obrigado.

A cantora havia revelado a gravidez no dia 23 de fevereiro, em entrevista para a revista Vogue.