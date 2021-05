Obituário - 3 de maio de 2021

Na Prefeitura de Santo André, teve participação na organização da Empresa Pública de Transporte, na gestão Celso Daniel (1989-1992) e, em 2012, dialogando com os times de futebol amador, através da Secretaria de Esportes, no governo Carlos Grana.

Atualmente, era o tesoureiro da Associação Henrich Plagge, que reúne ex-trabalhadores perseguidos pela ditadura na Volks, e foi um de seus fundadores, em 2018.

Também era da atual direção do sindicato como representante do CSA (Comitê Sindical de Aposentados).

“Vilmo foi um companheiro que lutou para que pudéssemos ter uma vida melhor”, afirmou o presidente do Sindicato, Wagner Santana, o Wagnão.

“Ele sempre esteve ativamente na mobilização, se tornou figura notória por sempre estar no caminhão de som, sabia mexer nos sistemas, foi um lutador dos bastidores”, disse o presidente da Associação Henrich Plagge, Tarcisio Tadeu.



Vilmo Oliver Franchi parte aos 66 anos, após uma luta de cerca de três meses contra a Covid-19. Deixa a esposa Eliana, quatro filhos (Elisa, Larissa, Flávio e Lucas) e cinco netos (Vitor, Jullia, Giovanna, Rafaella e Gabrielzinho). Foi sepultado no Memorial Jardim Santo André.

Fontes: SMABC; PT de Santo André.

SANTO ANDRÉ

Maria Isabel Setten Gandelini, 91. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Olímpia Lopes de Almeida, 89. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zulmira Lucateli Maráia, 89. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Carlos Henriques, 79. Natural de Cambé (Paraná). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luiz Augusto dos Santos, 77. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jucelia Gomes Vicente, 70. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudiomiro Barbeiro, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Jair Vieira, 67. Natural de Apucarana (Paraná). Residia na cidade Popular, em São Paulo, Capital. Dia 29. Memorial Planalto.

João Maria Alves, 67. Natural de Faxinal (Paraná). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Luiz Cabrelon, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Dener Evaristo, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Motorista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio dos Reis Bueno, 66. Natural de Igaraçu (Paraná). Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdir de Oliveira Santos, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pedreiro. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Aparecido Cordova Garcia, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valquíria, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo André. Dia 29. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Edvaldo Francino da Silva, 61. Natural de São Caetano. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 29. Cemitério Santo André.

Célia de Souza Gimenes, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Secretária. Dia 29. Memorial Phoenix.

Reginaldo Travassos de Moura, 55. Natural de Santa Maria do Cambucá (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Andréa de Souza Guacelli, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Publicitária. Dia 29. Cemitério Santo André.

Cristina Maria dos Santos, 34. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia no Jardim Vassouras II, em Francisco Morato (São Paulo). Diarista. Dia 29, em Santo André. Cemitério Jardim Alegria, em Francisco Morato (São Paulo).

SÃO BERNARDO

Nilson Correa Rocha, 89. Natural de Dourados. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Planalto.

Santo Maineti, 81. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Planalto.

Vani de Campos Biazon, 78. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo, Capital.

Alfredo Dallmann, 76. Natural de Santa Rosa (Rio Grande do Sul). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Salviano Paulo dos Santos, 75. Natural de São José do Sabugi (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Carmen Silvia Cardoso, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Crematório Bosque da Paz, em São Paulo, Capital.

Aguinaldo Razera Gallo, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Bráulio Pereira, 70. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Severino de Souza Araujo, 67. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Roberto de Araujo, 61. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. dia 25. Cemitério dos Casa.

Rogério Domingues de Oliveira, 54. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Motorista. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.





SÃO CAETANO

Maria Angelo Santo Pecolos, 91. Natural de Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Alpina, em São Paulo, Capital. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.

José Vivaldini, 77. Natural de Neves Paulista (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 29, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Paulo Rosa, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.





DIADEMA

Raimundo Geraldo Corrêa, 69. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

José Claudiomar, 63. Natural de Iporá (Goiás). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Arlete Nunes de Azevedo, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 29. Jardim da Colina.

Juarez dos Santos Neves, 62. Natural de Dario Meira (Bahia). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 28. Cemitério Municipal.

Severina Maria da Conceição Santana, 61. Natural de Bom Jardim (Pernambuco). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Juarez Gonçalves dos Santos, 58. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Edinaldo Barbosa Lima, 49. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Erilza Severina de Oliveira, 43. Natural de Cumaru (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Isaac Correia de Brito, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Fabiana Alves Monteiro, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

RIO GRANDE DA SERRA

Margarida Maria da Silva, 66. Natural de João Alfredo (Pernambuco). Residia no Jardim Novo Horizonte, em Rio Grande da Serra. Dia 29, em Santo André. Cemitério São Sebastião.