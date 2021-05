GCM prende duas pessoas por furto em mercado no bairro Campestre em Santo André

Do Diário do Grande ABC



30/04/2021 | 22:06



A GCM de Santo André prendeu duas pessoas nesta sexta-feira (30) por furto em um mercado localizado na esquina da Rua Simão Jorge com Rua Marina, no bairro Campestre. A região está sendo atendida com rondas ostensivas da Operação Bairro Seguro, deflagrada na última quarta-feira (28).



Os funcionários do mercado acionaram a GCM que estava no bairro no momento do furto e as equipes de viaturas setoriais passaram a perseguir os suspeitos. Ao serem avistados foi realizada uma verificação, os mesmos confessaram o crime e foi encontrado o produto do furto, com valor aproximado de R$ 124. A ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial de Santo André e os detidos se encontram à disposição da Justiça.



“Estamos dando resposta à sociedade que pede mais segurança. Com a análise dos índices criminais e apontamentos que recebemos vamos manter mais ações como essa na região e também em vários bairros da cidade, sempre com foco em melhorar cada vez mais a segurança para a população”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã, Edson Sardano.



Arma apreendida - No início da noite desta sexta, uma nova ocorrência foi atendida nas ações ostensivas. Ao iniciar mais um bloqueio policial pela rua Marina, dentro da Operação Bairro Seguro pelo Campestre, os GCMs suspeitaram de uma moto, que imediatamente empreendeu fuga. As equipes da GCM iniciaram a perseguição que terminou na Praça Lisboa, onde o suspeito conseguiu se evadir e abandonou uma arma. As viaturas prosseguem com o cerco policial na região para captura do foragido.