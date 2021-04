Fiuk fez xixi em Prova de Resistência do BBB21? Vídeo circula na web e internautas contestam resultado da prova

30/04/2021 | 14:10



A última prova de resistência do BBB21 está dando que falar na internet!

Na manhã desta sexta-feira, dia 30, após quase 11 horas de dinâmica, Gilberto desistiu de seguir brigando pela vaga na final do reality show, deixando que Fiuk fosse o último a deixar a prova. Com isso, o cantor estaria garantindo a vaga na final, além de levar 24 mil reais para casa e uma viagem para Nova York.

Na casa, Fiuk chorou bastante e comemorou que está na final, enquanto Gil já lamentou que foi direto para o último paredão da temporada ao lado de Juliette e Camilla de Lucas, que ficaram, respectivamente, seis e uma hora na prova de resistência.

A vitória de Fiuk, no entanto, está sendo contestada na internet. Usuários do Twitter resgataram um vídeo do Globoplay em que Fiuk supostamente aparece fazendo xixi, o que é proibido em provas do tipo e o eliminaria da competição. No vídeo é possível ver o cantor apenas mexendo com as mãos nas partes íntimas.

Como de costume, a vitória ainda não foi oficializada. No site do programa é apenas informado que Fiuk deixou a prova por último.

Tiago Leifert só bate o martelo no programa ao vivo, que acontece nesta noite. A votação para o último paredão também não foi aberta no Gshow e a berlinda só deverá ser anunciada pelo apresentador em conjunto com a revelação de quem será o primeiro brother a ir para a final.

No programa Encontro com Fátima Bernardes, a apresentadora comentou sobre as especulações que estão rolando na internet e Tati Machado declarou que Tiago irá realizar o VAR, a famosa revisão de prova, antes de anunciar o vencedor.