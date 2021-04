Integrantes do De Férias com o Ex Brasil se desentendem e seguranças entram para separar a briga

30/04/2021 | 11:10



Como você viu, a nova temporada do De Férias com o Ex Brasil está realmente dando o que falar e pegando muito fogo. E na última quinta-feira, dia 29, foi disponibilizado mais um episódio que contou com bastante bebida, brigas, discussões, e claro, ex aparecendo para dar aquela reviravolta na casa e no coração dos participantes.

Na última semana, Rico Melquiades ao lado de Matheus e Luís, foram os grandes protagonistas de uma imensa confusão. Mas o que a gente não esperava era que a ex de Caíque, isso mesmo mais uma - Flávia Gabê, apareceria com a fantasia de lobo mau e deixaria a casa virada de cabeça para baixo mesmo durante uma festinha.

A bonitona não só chegou, mas como botou as suas mangas de fora e começou a provocar Gabily - que é ex de Caíque e com quem ele tinha acabado de acertar na casa. Os dois, claro, trocaram alguns beijinhos e carinhos antes da cantora chegar e depois que ela chegou, Caíque aproveitou para tirar uma lasquinha do beijo dela e matar a saudade.

As duas acabaram se provocando bastante, mas estava tudo bem até a hora que Rico acabou se alterando e quis falar algumas verdades para Flávia. O integrante da turma do Carlinhos Maia soltou os cachorros e comentou que Flávia tinha tido uma atitude ridícula ao beijar o garoto. Lembrando que Flávia era comprometida com Caíque e ele a traiu fora da casa com Gabily.

Pronto, isso foi o suficiente para botar fogo na bebida e criar uma verdadeira confusão onde não estava já com um ar tão harmonioso assim. Depois da discussão, Rico parecia já estar preparado para uma nova briga e foi arrumar confusão com Day e acabou chamando a cantora de saboneteira.

Achou pouco? Não, né!? Rico depois de brigar com Flávia que tinha acabo de chegar, com Day, ainda teve lábia para discutir com Luís, seu ex que ele revelou anteriormente que não era para ninguém ficar e demonstrou ser extremamente ciumento. E a briga foi além do bate e boca, os dois começaram a brigar tão feio que atacaram copos e líquidos para tudo quanto era lado!

Luís só entrou na briga porque decidiu defender Day e os dois simplesmente acabaram com a festa porque atacaram tudo o que tinha direito. E sim, os seguranças tiveram que entrar junto com a produção da MTV para separar a confusão e acalmar os ânimos dos participantes. Uau, que baixaria!

Dormiu, passou!

No dia seguinte e passada toda a bebedeira, é hora de pedir desculpas. Caíque começou a lembrar do que acabou causando na vida das meninas e foi chorar para Pedro Ortega, e Rico, por sua vez, decidiu pedir desculpas para Day e culpou, claro, a bebida.

Depois do surto querendo sair da casa no segundo episódio, Tarso começou a ficar mais afastado e apagado do De Férias com o Ex Brasil, até que o tablet do terror acabou proporcionando um passeio para o rapaz ao lado de Flávia.

Acerto de contas...

E o tablet não parou por aí! Ele colocou Gabily e Flávia para finalmente colocar os pingos nos is, e até Caíque foi convidado para jogar a história a limpo. E sim, eles conseguiram se entender

Mas o caos logo será implantado novamente na casa do De Férias com o Ex Brasil porque mais um ex de alguém vai chegar, mas pera. Um não, dessa vez vão ser dois! Eita...