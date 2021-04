Itália entra em recessão com nova queda do PIB no 1º trimestre

30/04/2021 | 07:22



O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália caiu 0,4% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020, diante do recrudescimento de medidas para conter a disseminação do novo coronavírus, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado, porém, veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,6% no período.

Como a Itália já havia encolhido 1,8% no quarto trimestre, de acordo com revisão da Istat, o segundo resultado negativo marcou o início de uma recessão técnica na terceira maior economia da zona do euro. Na comparação anual, o PIB italiano se contraiu 1,4% entre janeiro e março. Neste caso, a projeção do mercado era de recuo menor, de 1,2%.