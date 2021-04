Diadema começa a entrega de cartões merenda para 33.500 alunos da rede municipal

Do Diário do Grande ABC



29/04/2021 | 20:08



A Prefeitura de Diadema começa a entregar cartão merenda a partir desta sexta-feira (30) para 33.500 estudantes da Rede Municipal de Ensino. Conforme o Paço, o vale foi lançado como alternativa às cestas básicas entregues anteriormente. O lançamento oficial da iniciativa acontece a partir das 9h, com a presença do prefeito José de Filippi Júnior (PT), que deve acompanhar a entrega dos cartões nas escolas Chico Mendes e Tarsila do Amaral.

A partir das 10h, todos os estudantes que fizeram cadastramento começam a receber o benefício em suas unidades de ensino por meio de escala – a ideia é evitar qualquer tipo de aglomeração e manter o trabalho seguindo à risca as orientações sanitárias. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, todos os alunos e alunas da Rede Municipal já foram avisados sobre a entrega do cartão e qualquer situação fora da normalidade poderá ser resolvida também nas próprias escolas.

O cartão Merenda Diadema terá o valor de R$ 50, referente ao mês de abril, e poderá ser usado, inicialmente, em 50 estabelecimentos comerciais da cidade, conforme lista anexa. Os próximos pagamentos acontecerão sempre dentro do mês vigente.

A secretária Municipal de Educação, Ana Lúcia Sanches, celebra o início da entrega dos cartões diante de cenário social tão alarmante. “As famílias estão bastante contentes com mais este benefício oferecido pela administração municipal num momento em que a fome tem se tornado cada vez mais preocupante. Não há como pensar em educação sem pensar na segurança nutricional de cada estudante, porque a vida depende do direito básico em primeiro lugar”, avalia.