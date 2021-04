Azulão aposta todas as fichas em duelo direto com o Ituano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/04/2021 | 00:02



Não resta outra alternativa ao São Caetano: tem de vencer o Ituano, às 21h de hoje, no Anacleto Campanella, pelo Paulistão, para seguir vivo. Lanterna do torneio, com apenas três pontos, o Azulão aposta todas as fichas diante de adversário que também figura na parte de baixo da classificação, com sete pontos. Assim, o duelo é tratado como mais uma decisão.

“Temos retornos importantes para uma partida de seis pontos. Precisamos da vitória a qualquer custo. O trabalho vem sendo bem feito e tenho a certeza que a vitória vai aparecer. Vamos seguir lutando em busca de confirmar a permanência do São Caetano na competição”, falou Paulinho McLaren ao Futebol Interior.

O treinador terá as voltas de Daciel e Neto, que cumpriram suspensão. Por outro lado, Warian e Luizinho são desfalques no Azulão.