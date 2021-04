História documental. Ir à luta, desistir jamais

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/04/2021 | 07:00



Mil novecentos e cinquenta e três foi um ano importante na história da região. Duas cidades – Santo André e São Bernardo ‘do Campo’ – celebraram o Quarto Centenário da Vila de Santo André da Borda, em abril e agosto, respectivamente.

No caso de Santo André, a cidade estava perdendo duas porções importantes: Mauá e Ribeirão Pires, esta levando junto Rio Grande (o futuro Rio Grande da Serra). Salvou-se Paranapiacaba.

A publicação encontrada por Claudia Ferreira, focalizando 1953 – a partir de pesquisas in loco sistematizadas pelo IBGE na Capital Federal, então Rio de Janeiro – envolvem informações da faixa que vai do Centro de Santo André a Paranapiacaba, incluindo as cidades em processo de emancipação político-administrativa.

O capítulo Povoados sintetiza bem esta faixa focalizada pelo IBGE:

- Os principais povoados do município de Santo André são os seguintes: Rio Grande, Ouro Fino, Vila Luzita, Oratório, Jardim Mauá, Santa Luzia, Capuava e Elclor.

- Rio Grande e Ouro Fino são povoados característicos.

- Vila Luzita, Oratório, Jardim Mauá, Santa Luzia são prolongamentos das sede municipal ou distrital e futuramente serão incluídos no perímetro urbano ou suburbano.



Nota da Memória – O leitor mais atento já percebeu:

- Rio Grande é o atual município de Rio Grande da Serra.

- Ouro Fino (distrito) e bairro Santa Luzia ficam no município de Ribeirão Pires.

- Jardim Mauá localiza-se no município de Mauá.

- Vila Luzita e Oratório (mais o Parque Novo Oratório) são bairros andreenses referenciais.

- Elclor, pertencente a Paranapiacaba, faz parte da faixa denominada “Corredor Polonês”, portanto, pertence a Santo André.

- Capuava divide-se entre Santo André e Mauá, abrangendo o polo petroquímico a partir da primeira unidade, a Refinaria de Capuava, inaugurada em 1954 e toda ela localizada em Mauá.



CANTA ITÁLIA

Novo programa de rádio descoberta por Memória, graças à dica do pesquisador César Lívio.

Um belo programa produzido e apresentado por Marquitho Riotto.

As músicas tocadas são maravilhosas, mas o destaque é a participação dos “oriundis”, nomes conhecidíssimos no Grande ABC, cada qual com uma mensagem que mexe com todos.

Um cantor de Maróstica, cidade-irmã de São Bernardo, Roberto D’Ambrosio, interpreta o Parabéns a Você na língua pátria, homenagem aos aniversariantes da semana.

Entre os participantes, o próprio Cezar Lívio, que lembra sempre de um colega da antiga Simca/Chrysler – homenageado desta semana será Romeu Maranesi, que foi motorista da presidência da indústria, mais de meio século atrás.



Sintonizem. Vocês vão gostar.

Onde: Rádio ABC, 1570.

Quando: toda quarta, às 20h.

Reprise: sábados, às 23h

(*) Esta será a edição 115

Diário há meio século

Quarta-feira, 28 de abril de 1971 – ano 13, edição 1521

Homenagem – A Câmara Municipal de Santo André realizou sessão solene em homenagem ao pugilista Servílio de Oliveira e seu técnico, Antonio Carollo. Servílio, medalha de bronze na categoria pesos-moscas na Olimpíada do México.

Internacional – Ruslan Gawriljuk, 30 anos, bailarino de Santo André, dançará nos Estados Unidos. Também professor, o ucraniano Ruslan morava havia mais de 20 anos em Santo André.

Nota – Ruslan faleceu em 19 de outubro de 2018, fiel à cidade de Santo André, onde fundou o Ballet Ruslan, que se tornou referência no Brasil

Hoje

- Dia da Educação

- Dia Nacional da Caatinga

- Dia do Cartão-Postal

- Dia da Sogra



Em 28 de abril de...

1921 – Por decreto da Instrução Pública do Estado, a professora Olívia Napolis de Castro é nomeada para a escola feminina de Paranapiacaba.

- Em Portugal, a Universidade de Coimbra homenageia o navegador Fernão de Magalhães no centenário da sua morte.

1961 – Fundado o Lions Clube de Mauá.



Santos do Dia

- São Pedro Chanel

- São Luis Maria

- Grignion de Montfort

-Agapito I

GIANNA BARETTA MOLLA (Itália, 1922-1962). Médica. Dizia: quem toca o corpo de um paciente, toca o corpo de Cristo