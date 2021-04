Anitta reposta montagem de Juliette, do BBB21, e fãs enlouquecem

26/04/2021 | 16:11



Antes mesmo de ser lançada, a nova música de Anitta, Girl From Rio, já está dando o que falar e movimentando as redes sociais! Nesta segunda-feira, dia 26, a cantora e a participante do BBB21, Juliette, enlouqueceram a internet, após Anitta repostar uma montagem da advogada.

A do Rio é tu, a da Paraíba é ela, diz a legenda da montagem publicada, que coloca Juliette como Girl From Paraíba.

Além da sister, outros famosos também entraram na brincadeira e encarnaram a capa do single, como Angélica, Mia Khalifa, Flávia Alessandra e Camila Queiroz.

Anitta está investindo pesado na divulgação de seu novo trabalho que tem a estreia prevista para a próxima sexta-feira, dia 30. Em nova imagem publicada nas redes sociais, a artista posou com a família em um ensaio retrô e relembrou de um episódio ocorrido em 2019, quando descobriu que tinha um outro irmão por parte de pai.

Acabei de descobrir que tenho outro irmão, o mesmo pai, mas uma mãe diferente, escreveu na legenda.