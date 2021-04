Há remédio?

Do Diário do Grande ABC



26/04/2021 | 09:15



Em meio à pandemia de Covid-19, dois personagens da política do Grande ABC se envolvem em polêmica e troca de acusações. A discussão é motivada pela possibilidade de falta dos medicamentos necessários para a entubação de pacientes em estado grave por conta da doença.

A pendenga ocorre em Ribeirão Pires, onde o prefeito, Clóvis Volpi, relata a pouca quantidade de substâncias no estoque da cidade e diz que não consegue fazer a reposição porque seu antecessor, Adler Kiko Teixeira, deixou como herança dívida que chega a R$ 11,5 milhões com 25 fornecedores de medicamentos e que parte destes se recusa a vender para a Prefeitura enquanto a dívida não for quitada.

Volpi relata como “inconcebível” o fato de existir entre os credores uma farmácia de Rio Grande da Serra que está estabelecida dentro de uma unidade da rede de supermercados que pertence a Roberto Lourencini, correligionário de Kiko e que concorreu a prefeito em Mauá. A conta que está ‘pendurada’ no comércio é de R$ 1,4 milhão.

Kiko, por sua vez, rebate afirmando que Volpi pretende criar uma “cortina de fumaça” para desviar o foco de falhas que estariam ocorrendo em seu governo.

Defende-se com o argumento de que fez “trabalho exemplar” e que em menos de 100 dias Volpi teria afrouxado a fiscalização e feito mudanças impensadas na saúde, o que transformou a cidade em uma das que possuem maior número de mortos por falta de atendimento.

A questão é que ambos têm razão em suas afirmações. Realmente é de estranhar que uma administração pública, que faz compras em grandes quantidades, recorra a uma loja de varejo e não a um distribuidor, que poderia oferecer preços melhores. Por outro lado, é inegável que pessoas morreram à espera de um leito de UTI em Ribeirão Pires.

Triste é ver que, enquanto o coronavírus avança, dois políticos importantes se preocupam demais em apontar falhas do rival. É muito pouco.