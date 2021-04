Fiuk flerta com Juliette em festa no BBB21 e Arthur brinca com Gil: Vou morder seu bumbum!

24/04/2021 | 12:10



A madrugada deste sábado, dia 24, foi animada no BBB21! Isso porque, a noite de sexta começou com uma festa para lá de especial no confinamento, que rendeu assunto até as primeiras horas desta manhã.

Depois de muita bebedeira, as brincadeiras entre os confinados renderam muito! Gil apareceu só de cueca na sala e fez graça para Arthur, Camilla e Juliette.

O crossfiteiro não perdeu a chance de entrar na onda do brother e deu um tapinha no bumbum do colega e ameaçou mordê-lo.

- Vem cá ver se eu meto o dente na sua bunda. Vem aqui, vem cá. Se você vier aqui, eu mordo sua bunda! Vem cá, Gil, pra eu morder sua bunda, vem, disparou.

Gil seguiu curtindo a noite com Arthur e Fiuk, brincando que já que seria sua última noite por causa do paredão, queria aproveitá-la do melhor jeito. Outro emparedado também não perdeu tempo e logo foi paquerar Juliette.

A sister, no entanto, não quis saber de papo e logo mandou a real para Fiuk:

- Ô, Fiuk, eu não estou entendendo se isso é uma filosofada ou se isso é uma cantada. Dá pra dizer o que é? É uma filosofada?, disse ela após ouvir uma frase desconexa dele.

Ao final da festa, Fiuk se deparou com Juliette na sala e quis saber:

- Que que aconteceu que você está aqui na minha frente, Juliette?

A sister respondeu que mora na mesma casa que ele e Fiuk pediu um beijinho de boa a noite, abraçando ela.

Juliette bem que tentou escapar do abraço do cantor e brincou:

- Beberam o que? Catuaba com amendoim, foi?

O brother tenta agarrar ela e Juliette empurra:

- Sai daqui!

Mas como nem tudo é cachorrada! A noite ainda contou com momentos de emoção de Viih Tube, que chorou muito por sentir que seria eliminada do paredão de domingo.

Já Pocah acabou se desentendendo com Juliette e Camilla de Lucas, ao achar que a youtuber estava falando mal dela pelas costas. O trio acabou tendo uma pequena discussão, mas o assunto logo foi esclarecido.