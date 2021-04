Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



24/04/2021 | 00:01



O Grande ABC superou ontem o recorde diário de mortes em razão da Covid. Foram 78 falecimentos informados pelas sete cidades entre quinta-feira e ontem. A maior marca desde o início da pandemia era do dia 13 de abril, quando 70 pessoas morreram por causa do novo coronavírus.

As mortes de ontem foram informadas por Santo André (23), Diadema (18), São Bernardo (11), Mauá (11), Ribeirão Pires (nove), São Caetano (seis). Apenas Rio Grande da Serra não registrou perdas ontem.

Com os novos registros, o Grande ABC chegou à marca de 6.591 mortes desde o início da pandemia. A média diária desta semana é de 42 a cada 24 horas, ainda assim menor do que a registrada na semana passada, quando 46 pessoas perderam a vida todos os dias.

Em relação aos casos, as sete cidades informaram ontem mais 874 registros, sendo 308 em São Bernardo, 235 em Santo André, 124 em Rio Grande da Serra, 91 em Diadema, 52 em Mauá, 35 em São Caetano e 29 em Ribeirão Pires. No total, são 173.359 diagnósticos positivos desde o início da pandemia, sendo que 158.939 estão recuperados da Covid-19.



ESTADO

Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam 863 mortes e 17.812 casos de coronavírus entre quinta-feira e ontem. Com isso, o total de mortes em razão da Covid chegou a 91.673 e o de diagnósticos positivos da doença, a 2.811.562, sendo que, destes, 2.440.374 estão recuperados.

Até ontem, nos 645 municípios do Estado, 22.812 pacientes estavam internados, sendo 10.808 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 12.004 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 81,1% e na Grande São Paulo é de 79,2%.



BRASIL

De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, ontem, o País chegou a 386.416 mortes ocasionada pela Covid, sendo que 2.914 foram confirmadas entre quinta-feira e ontem. Ainda há 3.595 óbitos em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.

Já em relação aos casos positivos da doença, foram confirmados 69.105 nas últimas 24 horas, com total de 14.237.078 desde o início da pandemia, sendo que 12.711.103 estão recuperados da doença.