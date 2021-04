Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/04/2021 | 21:36



As sete cidades do Grande ABC registraram ontem mais 48 mortes em razão da Covid. Havia dois dias que a região não ultrapassava a barreira dos 40 óbitos a cada 24 horas. Com isso, a conta chega a 6.513 vítimas fatais desde o início da pandemia.

Os novos óbitos foram informados por Santo André (18), São Bernardo (11), Mauá (sete), Diadema (seis), São Caetano (cinco) e Rio Grande da Serra. Ribeirão Pires não atualizou os números dos boletins epidemiológicos ontem.

Em relação aos casos, foram reportados mais 700 diagnósticos positivos, sendo 365 em Santo André, 191 em Diadema, 77 em Mauá, 36 em São Bernardo e 31 em São Caetano. Assim, já são 172.485 moradores do Grande ABC infectados com o novo coronavírus, sendo que 158.395 já estão recuperados da Covid.

Apenas ontem as cidades da região aplicaram 18.884 vacinas contando primeira e segunda doses, bem perto do recorde diário que foi registrado na terça-feira, com 19.205. No total, são 604.338 imunizantes aplicados, com cobertura vacinal de 13,9% da população em relação à primeira dose e 4,3% na segunda.



ESTADO

Os 645 municípios de São Paulo registraram de quarta-feira até ontem 1.160 mortes e 24.390 diagnósticos positivos de Covid-19. Com isso, a conta chegou a 90.810 falecimentos e 2.793.750 positivados desde o início da pandemia, sendo que, destes, 2.436.590 pacientes já estão recuperados.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, até ontem eram 23.031 pacientes internados, sendo 10.826 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 12.205 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 81,4% e na Grande São Paulo é de 79,4%.

No Brasil, de acordo com registros do Ministério da Saúde, foram computados 2.027 mortes e 45.178 casos entre quarta-feira e ontem. Com isso, já são 383.502 brasileiros que perderam a luta para o novo coronavírus, entre os 14.167.973 que foram infectados desde o início da pandemia. Ainda há 3.643 mortes em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa sai após o óbito do paciente. Em contrapartida, 12.673.785 pacientes estão recuperados da enfermidade.