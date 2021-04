Inter apenas empata com o Spezia, mas amplia vantagem na liderança do Italiano

21/04/2021 | 18:38



A Internazionale apenas empatou com o Spezia por 1 a 1, nesta quarta-feira, fora de casa, no estádio Alberto Picco, no segundo resultado de igualdade consecutivo no Campeonato Italiano, mas ampliou sua vantagem na liderança.

A equipe de Milão contou com o tropeço do Milan, que perdeu para o Sassuolo também nesta quarta-feira, em casa, por 2 a 1, para abrir 10 pontos de frente. A equipe do técnico Antonio Conte soma 76 pontos contra 66 do rival. A Juventus, com dois gols do brasileiro Alex Sandro, bateu o Parma por 3 a 2, e subiu para o terceiro lugar, com 65.

A líder foi surpreendida pelo Spezia logo aos 11 minutos. O gol foi marcado pelo brasileiro Diego Farias e contou com uma colaboração de Handanovic. O goleiro da Inter caiu tarde em uma finalização da entrada da área.

O Spezia recuou após o gol e se postou para buscar ampliar no contra-ataque. A Inter pressionou, utilizando principalmente Hakimi pelo lado direito. E foi desta maneira que alcançou o empate, aos 38. O marroquino cruzou para Perisic, marcado por Ferrer, finalizar duas vezes para vencer o goleiro Provedel.

Antes do intervalo os ânimos ficaram um pouco exaltados. Após um lance na lateral, Bastoni e Estévez se estranharam, o que gerou um princípio de confusão. O árbitro Daniele Chiffi encerrou o primeiro tempo para evitar problemas.

O segundo tempo foi um jogo de ataque contra defesa. A Inter pressionou os 45 minutos atrás da vitória, mas parou no goleiro Provedel - em duas finalizações de Lukaku no mesmo lance, aos 22, - e na trave - com Lautaro Martínez, aos 34. Além disso teve dois gols invalidados por causa de impedimento, aos 39 e aos 41.