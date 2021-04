Rafaella Justus fala sobre a relação de sua mãe com sua madrasta

21/04/2021 | 14:10



Como você viu, Ticiane Pinheiro comentou anteriormente que Rafaella Justus finalmente teria uma conta só pra ela no Instagram, e claro, totalmente monitorada pelos pais - afinal, ela tem apenas 11 anos de idade.

Na última terça-feira, dia 20, a filha de Roberto Justus foi até a rede social pedir para que os internautas mandassem algumas perguntas que eles tem dúvida sobre a vida dela. Entre as questões, uma internauta questionou Rafinha Justus sobre como que é a relação de sua mãe, Ticiane Pinheiro, com a sua madrasta, Ana Paula Siebert.

Super! As duas se dão muito bem.

Além disso, ela ainda aproveitou para pontuar que ama a madrasta e que a chama de boadrasta. Rafinha também explicou sua relação com o padrasto, César Tralli.

Incrível! Amo ele demais. César, te amo!, respondeu a garota.

A jovem ainda revelou para os fãs, que foram super curiosos, como que Roberto Justus e Ticiane Pinheiro se organizam em relação a guarda compartilhada - se tem dias específicos para ficar com o pai.

Não tenho dias específicos, mas moro com os dois. Se eu ficar três dias na semana na casa da minha mãe e dois dias na casa do meu pai, na outra semana inverte. Mas eu fico um final de semana com casa.