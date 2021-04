Zezé di Camargo revela planos com Graciele Lacerda: - Provavelmente, vem um pimpolho aí

18/04/2021 | 15:11



Recentemente, Graciele Lacerda, noiva de Zezé di Camargo, interrompeu o tratamento para engravidar. Entretanto, de acordo com o colunista Leo Dias, um bebê ainda está nos planos do casal!

Após 30 anos de sucesso, o cantor não possui planos para a carreira. No momento, a maior vontade de Zezé é aproveitar e cuidar da família.

- Chega um momento da vida em que a gente só quer viver bem, com mais qualidade. Provavelmente, vem um pimpolho aí, para a gente curtir. Um filho vai dar mais alegria para mim e para a Graciele. Quero continuar curtindo minha família, cuidando dos meus, como eu sempre quis. E que Deus dê saúde a todos.

Além do filho, o casal - que atualmente mora em Goiás - planeja comprar uma propriedade no Espírito Santo, para ficar mais perto da família de Graciele, que é capixaba.

- Pretendo estreitar minha relação com o estado. Estamos programando de ter um cantinho lá, um lugar para ficar quando formos e poder curtir. A minha relação com o Espírito Santo é de muito carinho e familiar. O estado me deu pessoas maravilhosas na minha vida. Hoje, eu vou com frequência a Vitória e a Vila Velha, revelou.