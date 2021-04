18/04/2021 | 13:11



No último sábado, dia 17, Gusttavo Lima reuniu amigos em seu iate em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e diversos vídeos foram divulgados na internet! Entretanto, o que chamou a atenção dos fãs do cantor foi Andressa Suita, que aparece sentada com amigas, vestindo uma blusa laranja.

Separados desde outubro de 2020, cada vez surgem mais indícios de que Gusttavo e Andressa estão se reconciliando. Além disso, mais cedo, Andressa compartilhou nos Stories que estava em um jatinho com os dois filhos, Samuel e Gabriel. Depois, os meninos também apareceram em vídeos do iate.

E aí, você acha que ainda vai demorar pra que eles assumam de vez?