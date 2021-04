Obituário - 16 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/04/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Aurora Domingues Moscardini, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Cemitério do Carmo, na Capital.

José Miranda de Souza, 90. Natural de Seabra (Bahia). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 12, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge Pereira Munhoz, 88. Natural de Toledo (Minas Gerais). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Eliziario da Silva, 87. Natural de Jaci (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério Jardim das Primaveras I, em Guarulhos (São Paulo).

Antonio Bernardes de Assis, 85. Natural de Lavras (Minas Gerais). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Paulino de Souza, 83. Natural de Bento de Abreu (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa de Paiva, 81. Natural de Jaicós (Piauí). Residia no bairro Tamanduateí, em Capuava. Dia 12, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo Brandão Nielsen, 76. Natural de Bilac (São Paulo). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Valdir Nappi, 75. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria José Gomes da Silva, 73. Natural de Itaiba (Pernambuco). Residia na Vila Amabile, em Santo André. Cozinheira. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

José Sebastião da Silva, 73. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Antonio Manso, 71. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Belmiro, em Santos (São Paulo). Dia 12, em Santo André. Cemitério Areia Branca, em Santos (São Paulo).

Moyses Vieira da Silva, 71. Natural de Maringá (Paraná). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Comerciante. Dia 12. Vale dos Pinheirais.

Moyses Vieira da Silva, 71. Natural de Maringá (Paraná). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Comerciante. Dia 12. Vale dos Pinheirais.

Edson da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Osmar Paulino de Souza, 66. Natural de Apucarana (Paraná). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pedreiro. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauri Ramos, 63. Natural de São Caetano. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Torquato de Souza Sobrinho, 62. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valci Alves Sousa, 59. Natural de Baixa Grande (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Robinson Modolo, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Motorista. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marcos Antonio Pestana de Souza, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Motorista. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Daniela de Toledo Leandro, 46. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecido Gonçalves Roza Junior, 43. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Propagandista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jefferson Douglas do Prado Florêncio, 43. Natural do Distrito do Ipiranga, em São Paulo, Capital. Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Vendedor. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rodrigo Sartori Jarouche, 36. Natural de Santo André. Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Programador pleno. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

Maria das Dores Salla, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério da Saudade.

Takeo Sato, 79. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.



Kimika Ono Yeda, 79. Natural de Iguape (São Paulo). Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

José Felix de Oliveira, 79. Natural de Esperança (Paraíba). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Alberto Alves Ferreira, 78. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Ana Maria Alves Maranesi, 77. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Donagno Santana da Rocha, 77. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Nelci dos Reis Pereira, 74. Natural de Barra do Piraí (Rio de Janeiro). Residia em São Paulo, Capital. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Nova Cachoeirinha, em São Paulo, Capital.

Marlene Fernandes dos Santos, 71. Natural de Cortes (Pernambuco). Residia em Nova Divinéia, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Ana Maria Marques, 70. Natural de Juruaia (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José da Conceição Almeida, 70. Natural de Alvinópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Laerte Terra de Oliveira, 60. Natural de São João do Pau-d''''Alho. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Irene Astolfi, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



D I A D E M A

Maria do Carmo Ferreira de Lima, 80. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Arnaldo Barbosa de Souza, 79. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal.

Alfredo Alves de Lima, 73. Natural de Biritinga (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal.

Terezinha Afonso Benedicto, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 12. Vale dos Pinheirais.

José Elias dos Santos Filho, 69. Natural de Água Preta (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Geraldo Veríssimo da Silva, 68. Natural de Monte Horebe (Paraíba). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Nilza Maria da Silva Veríssimo, 68. Natural de Manhumirim (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

José dos Santos, 64. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Silvano Lecio da Silva, 62. Natural de São José da Laje (Alagoas). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Maria Ferreira da Silva, 57. Natural de Iati (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

João Batista do Amaral, 51. Natural de Janiópolis (Paraná). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Alexandre Gonçalves, 41. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal.

Ana Luiza Gomes da Silva, 36. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal.



M A U Á

Maria de Fátima de Araujo Shibano, 66. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Ronaldo Gadende da Silva, 51. Natural de São Caetano. Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Ivanildo da Silva Costa, 48. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Ivo da Silva Braz, 41. Natural de Mauá. Residia no Jardim Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Venceslau Jorge da Silva, 40. Natural de Águas Belas (Pernambuco). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.