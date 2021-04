Olavo de Carvalho volta a ser internado com problemas respiratórios

14/04/2021 | 13:41



O escritor e influenciador bolsonarista Olavo de Carvalho precisou ser internado na terça-feira, 13, devido a um problema respiratório. De acordo com sua equipe em comunicado no Telegram, o estado não é grave. É a segunda internação informada pelo escritor em pouco mais de um ano.

Detalhes não foram revelados pela equipe, mas Olavo publicou em suas redes sociais que de tempos em tempos precisa voltar ao hospital por causa de "efeitos colaterais" de uma cirurgia feita em 2018 para remoção de um tumor na traqueia.

"Nasci com um tumor na traqueia, o qual, depois de tentar dar cabo de mim logo na infância, ficou quietinho e me deixou em paz até os 71 anos", publicou Olavo nas redes nesta quarta. "Um belo dia, decidiu quebrar minha traqueia por atrito e me botou na emergência do hospital da VCU (Virginia Commonwealth University, em Richmond, nos Estados Unidos, onde mora), onde dois cirurgiões salvaram a minha vida. Desde então, a operação não parou de produzir efeitos colaterais que de tempos em tempos me levam de volta ao hospital".

Olavo tinha previsão de participar ao vivo do lançamento de um curso em seu canal no Youtube na terça, mas a aula foi substituída por um vídeo que, de acordo com a organização do evento, teria sido gravado de dentro do hospital. Em fevereiro do ano passado, o escritor ficou dois dias internado nos Estados Unidos e precisou ser intubado por conta de uma crise respiratória.