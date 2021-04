IBGE confirma indicação de Eduardo Rios Neto para a presidência do órgão

14/04/2021 | 11:19



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou que o seu atual diretor de Pesquisas, Eduardo Rios Neto, foi indicado pelo Ministério da Economia para assumir a presidência do órgão. "O IBGE confirma a indicação de Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto, pelo Ministro Paulo Guedes, à Presidência do IBGE. Rios Neto é o atual Diretor de Pesquisas do IBGE. Formado em Economia, Eduardo possui doutorado em Demografia e é professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Eduardo é membro da Academia Brasileira de Ciências e sempre foi servidor público como professor universitário", informou o órgão, em nota à imprensa.

Rios Neto sucederá Susana Cordeiro Guerra, que teve sua exoneração publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 14, retroativa ao dia 12. Presidente do IBGE desde fevereiro de 2019, Susana cumpriu na sexta-feira passada, 9, seu último expediente à frente do instituto, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Ela pediu demissão ao fim de março, no dia seguinte à aprovação no Congresso Nacional do corte de 96% no orçamento do Censo Demográfico previsto para ir a campo este ano.

Na ausência de Susana, a presidência foi assumida interinamente pela diretora-executiva do órgão, Marise Ferreira, servidora de carreira do IBGE há 37 anos. Formada em Direito, ela estava à frente da Diretoria-Executiva da instituição desde o ano passado.

O futuro presidente, Eduardo Rios Neto, foi empossado na diretoria de Pesquisas por Susana em 2019.

Formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde foi pesquisador e professor, Rios Neto tem doutorado em Demografia pela Universidade da Califórnia em Berkeley e já presidiu a Associação Brasileira de Estudos Populacionais (Abep), entre 1998 e 2002.