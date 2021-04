Myrian Rios fala sobre seu relacionamento com Roberto Carlos: - Virei mulher com ele, o Roberto me ensinou a viver

12/04/2021 | 14:10



O programa Domingo Espetacular, que foi ao ar no último domingo, dia 11, trouxe um depoimento da atriz Myrian Rios, que detalhou sua relação com o cantor Roberto Carlos. Myrian, que anteriormente já havia declarado que a história dos dois daria um ótimo filme, revelou que os dois tiveram uma série de encontros até finalmente se envolverem romanticamente.

A atriz relata que a primeira ocasião em que se encontrou com o rei foi quando ela tinha apenas 15 anos de idade, e o cantor parou seu carro ao lado da moto em que ela estava com um amigo na Rua Augusta - local de São Paulo conhecido por ser o preferido pelos jovens. Ao longo de dois anos, desde então, ela e Roberto teriam se esbarrado diversas vezes até que o cantor a convidou para um de seus shows quando ela tinha 17 anos de idade, e ele, cerca de 34 anos:

- Nada é por acaso. Aí, eu fui ao show no Canecão. E daí começou o nosso namoro escondido. O Roberto que propôs isso por causa dos filhos. Um ano a gente namorando sem as pessoas saberem. A minha família foi saber sete meses depois.

Apesar de ter começado às escondidas, a relação foi duradoura: entre o tempo que namoraram e até mesmo moraram juntos, o casal viveu um romance de 12 anos, até que oficialmente anunciaram o término. Apesar disso, Myrian garante que conviver com o cantor mudou sua vida:

- O Roberto significou o grande amor da minha vida. Conheci o Roberto adolescente e virei mulher com ele. Nós nos separamos, eu tinha 31 [anos de idade], conheci ele com 17 [anos de idade]. O Roberto me ensinou a viver.

Depois de seu longo relacionamento com o rei, Myrian acabou se envolvendo com o ator André Gonçalves, com quem teve um filho, Pedro Arthur. Aos 19 anos de idade, o rapaz fala em seguir a carreira artística assim como seus pais.

Hoje, a atriz vive em um sítio no interior de São Paulo, e relata a dificuldade em trabalhar durante a pandemia:

- Deixei meu apartamento alugado no Rio de Janeiro e voltei pra São Paulo com meu filho Pedro e dois cachorros para morar com a minha mãe na zona norte de São Paulo. Sem contrato de trabalho, ficou tudo complicado.