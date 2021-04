09/04/2021 | 10:38



O governo federal incluiu a Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC) no Programa Nacional de Desestatização (PND), conforme decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira. O ato acata recomendação feita pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI).

Segundo o governo, "o objetivo primordial da medida é desenvolver estudos com vistas a avaliar, primeiro, a possibilidade de execução da política pública sem a necessidade de manutenção de uma estatal e, em segundo lugar, a melhor modalidade de sua desestatização".

O decreto também mantém a EBC vinculada ao Ministério das Comunicações até que seja concluída a desestatização.