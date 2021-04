Irmã de Paulo Gustavo posta oração e pede força e esperança: Nenhuma doença é maior do que a vida

09/04/2021 | 10:11



A irmã do ator Paulo Gustavo, que está internado na UTI em estado grave devido ao novo coronavírus, publicou uma oração no Instagram na última quinta-feira, dia 8, pedindo força e esperança para as pessoas que estão doentes. Ju Amaral escreveu:

Oração de força e esperança aos doentes. Senhor Jesus Cristo, sempre fostes ao encontro dos enfermos com uma palavra de esperança e um gesto de amor. Ao nascer da Virgem Maria, assumistes nossa condição humana e experimentastes a nossa dor. Senhor, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e no espírito. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes; que tenham paciência, caridade e compaixão. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém! Te amo irmão, Paulo Gustavo.