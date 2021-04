Caio, Gil e Rodolffo formam paredão desta semana do 'BBB 21'

05/04/2021 | 07:48



Após Juliette ter levado a melhor na prova bate e volta, Caio, Gil e Rodolffo estão no paredão do BBB 21, formado na noite deste domingo, 4. A decisão será sacramentada na terça-feira, dia 6. A líder Viih Tube deu a tônica da nona berlinda do reality show: indicou Gilberto e teve voto de minerva tanto da ida de Rodolffo quanto na de Caio à disputa.

Os anjos Gil e Fiuk escolheram João Luiz como o imunizado da semana. Em seguida, Gil foi indicado pela líder Viih Tube. Juliette e Rodolffo foram os mais votados pela casa na votação fechada e, em desempate da líder, Rodolffo foi o escolhido.

Os votos da primeira dinâmica do paredão foram:

- Caio - Juliette;

- Pocah - Juliette;

- Fiuk - Arthur;

- Arthur - Juliette;

- Rodolffo - Juliette;

- Juliette - Rodolffo;

- Thaís - Caio;

- João Luiz - Rodolffo;

- Camilla de Lucas - Rodolffo;

- Gilberto - Rodolffo.

Dando continuidade à dinâmica de votos da semana, Rodolffo iniciou uma votação aberta em que houve um empate entre Juliette e Caio. Viih Tube precisou novamente desempatar e escolheu mandar Caio ao paredão.

Os votos da segunda dinâmica do paredão foram:

- Rodolffo - Juliette;

- Arthur - Juliette;

- Caio - Juliette;

- Fiuk - Arthur;

- Gilberto - Pocah;

- Pocah - Juliette;

- Camilla de Lucas - Caio;

- Thaís - Caio;

- João Luiz - Caio;

- Juliette - Caio.

Conforme combinado com o público, o participante mais votado nesta segunda etapa tinha o direito de mandar um participante para o paredão. Caio optou por Juliette. Caio, Juliette e Rodolffo disputaram a prova bate e volta e a paraibana escapou do paredão.