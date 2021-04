Daniel Alves compara Hernán Crespo a Fernando Diniz: 'Não vejo muita diferença'

03/04/2021 | 20:47



Camisa 10 e capitão do São Paulo, Daniel Alves aproveitou o sábado para responder aos torcedores em suas redes sociaIs. O meia abriu espaço para as perguntas e uma das primeiras foi em relação aos estilos de jogo do argentino Hernán Crespo, atual técnico, e Fernando Diniz, ex-comandante da equipe. Segundo ele, não há muitas divergências de estilo entre os treinadores.

"Não vejo muita diferença", escreveu o camisa 10 tricolor. "Os dois gostam de tratar bem a bola, os dois gostam de muita intensidade e os dois precisam de tempo pra fazer uma equipe vencedora!!", completou o jogador. Um dos principais motivos da queda de Diniz foi por conta dos maus resultados do time, que culminaram na perda do título do Campeonato Brasileiro de 2020.

O São Paulo treinou neste sábado no CT da Barra Funda, mas, por conta da paralisação do Campeonato Paulista, ainda não se sabe quando entrará em campo novamente. O Estadual está paralisado devido às determinações do Governo do Estado para conter a disseminação da covid-19.

Uma das novidades foi Tchê Tchê, que treinou em separado do resto do elenco. Rumores apontam uma possível ida do meia para o Atlético-MG. A transferência seria por empréstimo e um pedido do técnico Cuca, comandante do clube mineiro. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras e no São Paulo.

O próximo compromisso do time tricolor pelo Paulistão seria contra o rival Corinthians. Atualmente, o time de Crespo ocupa a primeira colocação do Grupo B, empatado com a Ferroviária com sete pontos. Na Copa Libertadores, o clube do Morumbi é cabeça de chave, mas ainda não tem previsão de estrear.